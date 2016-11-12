У Шостці Сумської області під час пожежі в житловому будинку загинули три людини (фото)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Нацполіції України в Сумській області, повідомлення про займання одноповерхового житлового дерев’яного будинку в місті надійшло до чергової частини Шосткинського відділу поліції від працівників пожежної безпеки сьогодні о другій годині ночі.

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Згідно із повідомленням, на місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група. Було з’ясовано, що внаслідок пожежі загинули троє чоловіків. Причиною загорання будинку стало несправне пічне опалення. Внаслідок пожежі будинок зруйнований повністю.

Правоохоронці вже встановили особу одного із загиблих. Це 47-річний чоловік, який доглядав за будинком під час відсутності господаря. Особи ще двох чоловіків, які були з ним і загинули, наразі встановлюються. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Остаточні обставини події з’ясовують правоохоронці.