У Шостці Сумської області під час пожежі в житловому будинку загинули три людини (фото)

23:23, 12 листопада 2016
Інциденти
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У місті Шостка Сумської області під час пожежі в житловому будинку загинули три людини.

Внаслідок пожежі загинули троє чоловіків / dsns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Нацполіції України в Сумській області, повідомлення про займання одноповерхового житлового дерев’яного будинку в місті надійшло до чергової частини Шосткинського відділу поліції від працівників пожежної безпеки сьогодні о другій годині ночі.

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Згідно із повідомленням, на місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група. Було з’ясовано, що внаслідок пожежі загинули троє чоловіків. Причиною загорання будинку стало несправне пічне опалення. Внаслідок пожежі будинок зруйнований повністю.

Правоохоронці вже встановили особу одного із загиблих / dsns.gov.ua

Правоохоронці вже встановили особу одного із загиблих. Це 47-річний чоловік, який доглядав за будинком під час відсутності господаря. Особи ще двох чоловіків, які були з ним і загинули, наразі встановлюються. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Остаточні обставини події з’ясовують правоохоронці.

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