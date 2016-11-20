В Індії в результаті залізничної аварії загинули не менше 45 людей

Про це повідомляє РБК з посиланням на Asian News International.

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Інцидент стався неподалік від міста Пукраян в штаті Уттар-Прадеш. З рейок зійшли як мінімум 14 вагонів.

Причина сходу поїзда з рейок поки не з'ясована. На місці події працюють рятувальники, в тому числі - волонтери.