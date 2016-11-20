В Індії в результаті залізничної аварії загинули не менше 45 людей
05:39, 20 листопада 2016Інциденти
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Щонайменше 45 людей загинули при сходженні пасажирського поїзда з рейок на півночі Індії.
В Індії кілька вагонів зійшли з рейок, що спричинило численні жертви / Фото twitter.com/shubham50555
Про це повідомляє РБК з посиланням на Asian News International.
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Інцидент стався неподалік від міста Пукраян в штаті Уттар-Прадеш. З рейок зійшли як мінімум 14 вагонів.
Причина сходу поїзда з рейок поки не з'ясована. На місці події працюють рятувальники, в тому числі - волонтери.
कानपुर देहात में पुखराया के पास बड़ा ट्रेन हादसा, इंदौर-पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, कई की मौत की दुखद ख़बर !! pic.twitter.com/uE93RsQnfl— शलभ (@shalabhmani) November 20, 2016
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