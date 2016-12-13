Обвал гуртожитку в Чернігові: інформація про вибух не підтвердилася (фото)

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

"Наразі тривають роботи з вивезення зруйнованих конструкцій. За інформацією рятувальників, людей під завалами більше немає. Попередня інформація про вибух не підтвердилася", - сказано в повідомленні.

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З місця події евакуювали 170 мешканців будинку і розселили їх у готелях Чернігова. Поліція і Нацгвардія забезпечують охорону місця події та майна для запобігання мародерству.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).

Як відомо, у Чернігові 12 грудня о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.

4-річна дитина залишилася сиротою після того, як з-під завалів не вдалося врятувати її маму.

Також повідомлялося, що попередня причина обвалу - стара тріщина в будинку.