Обвал гуртожитку в Чернігові: інформація про вибух не підтвердилася (фото)
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу будівлі в Чернігові, унаслідок чого одна людина загинула. Попередня інформація про вибух не підтвердилася.
Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.
"Наразі тривають роботи з вивезення зруйнованих конструкцій. За інформацією рятувальників, людей під завалами більше немає. Попередня інформація про вибух не підтвердилася", - сказано в повідомленні.
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З місця події евакуювали 170 мешканців будинку і розселили їх у готелях Чернігова. Поліція і Нацгвардія забезпечують охорону місця події та майна для запобігання мародерству.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).
Як відомо, у Чернігові 12 грудня о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.
4-річна дитина залишилася сиротою після того, як з-під завалів не вдалося врятувати її маму.
Також повідомлялося, що попередня причина обвалу - стара тріщина в будинку.