Автомобіль із Савченко потрапив у ДТП в Одеській області

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила сестра Надії Савченко Віра.

"В Одеській області нечищенні і дуже слизькі дороги... Результат: авто друзів злетіло з дороги. Але народ у нас в Україні дуже дружний! І небайдужий до чужого лиха! За 30 хв ми знову на дорозі. Разом! Тільки так перемагають!", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на початку вересня цього року п'яний водій врізався в автомобіль, в якому перебувала народний депутат України Надія Савченко. При оформленні ДТП поліцейські зафіксували 1,67 проміле алкоголю в крові водія, який став винуватцем події.