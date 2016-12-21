В Умані невідомі напали на синагогу, залишивши свинячу голову зі свастикою (фото)

Як повідомляє Matzav.com, нападники залишили у приміщенні свинячу голову з вирізаною свастикою, а підлогу та стіни обмастили червоною фарбою.

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Нападники не застосовували силу до присутніх у синагозі, тож у результаті погрому ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Чернівцях невідоми осквернили синагогу, залишивши на стіні будівлі антисемітський напис.