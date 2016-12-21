Співробітники КОРД за допомогою психолога затримали неадекватного киянина, який погрожував підірвати гранату в квартирі

Про це повідомили в ГУ НПУ в Києві.

Як розповів керівник столичного главку поліції Андрій Крищенко, в квартирі затриманого, який, до речі, погрожував підірвати гранату, крім нього знаходилися ще троє чоловік і собака бійцівської породи

"До процесу переговорів долучили рідних нападника і поліцейського психолога. Поліцейські спрацювали злагоджено та професійно, працівники КОРД таки потрапили в приміщення і затримали зловмисника. Лікарі на місці надали йому першу медичну допомогу і в супроводі правоохоронці доставили в лікарню, - повідомив Крищенко.

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У поліції також уточнили, що в квартирі затриманого проводиться огляд, речі, які матимуть цінність, вилучать для експертизи.

Затриманим виявився житель столиці 1989 р., раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство та грабіж. Його сьогоднішні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Оболоні поліція проводить операцію по затриманню зловмисника, які забарикадувався в квартирі. В чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в ліфті багатоповерхівки невідомий вдарив його пістолетом по голові і, нічого не забравши, зник. За вказаною адресою терміново прибув автопатруль. Заявник докладно описав нападника, і поліцейські почали його пошуки.

Попередньо було встановлено: правоохоронці помітили в під'їзді будинку чоловіка, схожого на підозрюваного. Коли спробували його затримати, злочинець почав погрожувати поліцейським. У результаті поліцейські змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю, а потім поранили зловмисника. Після цього нападник закрився у власній квартирі.