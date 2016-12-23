У Києві через конфлікт під час знесення МАФів біля "Харківської" постраждали п'ятеро осіб (фото, відео)

Про це повідомляє поліція Києва.

Станом на 14:30 від лікарів надійшло п'ять повідомлень про постраждалих. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Відзначається, що вранці поліція отримала повідомлення про те, що невідомі особи зносять торгові точки на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі. За викликом виїхали патрульні, працівники районного управління поліції та спецпідрозділів.

На місці події, за попередньою інформацією, з'ясувалося, що конфлікт виник між представниками ринку та суспільства, яке орендує землю. Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади.

Читайте такожУ Києві власники МАФів завалили мерію сміттям (фото, відео)

«У результаті виник конфлікт, почалася штовханина, у хід пішла цегла та вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух. Поліція одразу втрутилася і стала кордоном між учасниками конфлікту. Зараз ситуація стабілізувалася», - сказано в повідомленні.

Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок.