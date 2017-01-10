У Дніпрі СБУ затримала двох працівників військкомату під час одержання хабара талонами на паливо
16:45, 10 січня 2017Інциденти
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У Дніпрі Служба безпеки України сьогодні затримала районного військового комісара та головного спеціаліста військкомату під час одержання 15 тис. грн хабара.
Зловмисники вимагали від підприємця талони на паливо / ssu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, зловмисники вимагали від підприємця талони на паливо на зазначену суму за видачу документів з відміткою про зняття з військового обліку транспорту приватного підприємства.
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Заданим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).
Тривають слідчі дії.
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