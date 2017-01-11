Фіскальна служба назвала п'ять найбільш витончених способів провезення контрабанди в 2016 році (фото)

Згідно з повідомленням на сайті ДФС, одним із лідерів з виявлення нестандартних порушень митних правил при переміщенні товарів через митний кордон України є Харківська митниця, на якій було зафіксовано всі п'ять випадків порушення.

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Зокрема, на митному посту «Харків-пасажирський» під час проведення контролю митники виявили «особливі пиріжки». Один із пасажирів поїзда сховав у пиріжках наркотичну речовину. Більш того, для окозамилювання він відкрито виклав пиріжки на столі в купе поряд із звичайними булками з сосисками. Проте службовий собака відреагував на пиріжки, і коли їх надломили, то в деяких з них виявили коноплі.

В іншому випадку митники виявили у зловмисника фломастери зі згортком з листя конопель, у футлярі для мобільного телефону виявили сигарету-самокрутку з коноплями, а в порожнині батарейки у тримері для стрижки волосся – пластиковий тубус з маслом конопель і самими коноплями.

Як третій приклад ДФС наводить «винахідливу» українку, яка сховала 740 тис. грн та майже 300 пластикових банківських карток на різні прізвища серед пачок з борошном, крохмалем, вівсяними пластівцями і цукром. Контрабанда була виявлена співробітниками митного поста «Чугунівка» під час митного огляду мікроавтобуса.

Крім того, митники пункту пропуску «Гоптівка» припинили спробу провезти наркотичні речовини в подушці і електронній сигареті в автомобілі, що прямував до Росії. А митники поста «Харків-пасажирський» у м'яких дитячих іграшках, що належали громадянину Вірменії, виявили 12 баночок несертифікованого хімічного препарату «Метальдегід».

Як повідомляв УНІАН, митні надходження в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 16% – до 235 млрд грн.