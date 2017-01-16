На Одещині правоохоронці виявлили арсенал боєприпасів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наприкінці минулого тижня під час обшуку приватного будинку в селі Усатове співробітники прокуратури і поліції виявили та вилучили бойові гранати, тротилові шашки, набої до вогнепальної зброї тощо.

Як уточнили в прокуратурі, серед вилученого – дві сучасні бойові гранати, близько 100 набоїв до вогнепальної зброї, детонатор до вибухового пристрою та ін.

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Вилучене направлено на судово-балістичну експертизу.

Наразі проводяться слідчі дії.

Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами).