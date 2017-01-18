На Львівщині затримали чоловіка під час спроби продажу зброї, ймовірно привезеної із зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, спецоперація із затримання 43-річного продавця зброї була проведена увечері 17 січня на одній з вулиць Червонограда. Під час огляду його автомобіля співробітники спецслужби виявили автомат Калашникова, 7 магазинів до нього, бойову гранату «РГД» із запалом, понад 200 набоїв калібру 5,45 мм, а також два великих пакунки з марихуаною.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Такі дії караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та боєприпасів.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, вилучена зброя є сучасною і бойовою, за попередніми даними її привезли із зони проведення антитерористичної операції.