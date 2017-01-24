У Харкові чоловік стрибнув під потяг метро

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, сьогодні, 24 січня, близько 10:20 до служби "102" надійшла інформація, що на станції метро "Майдан Конституції" невідомий чоловік упав на рейки під потяг.

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За даними поліції, станцію метро закрили для обслуговування пасажирів. Чоловіка із травмами доставили до лікарні, однак, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Директор Департаменту в справах інформації та зв’язків зі ЗМІ Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що 35-річний чоловік мав намір покінчити життя самогубством, тому стрибнув під потяг.