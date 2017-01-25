У Биківні осквернили меморіал жертвам НКВС, Варшава направила у Київ ноту

На меморіали олійною фарбою були нанесені написи "SS Галичина" - на польській частині меморіалу, та "ОУН-УПА", "курва" - на українській. Також було зафіксовано спробу пошкодити вхід до польської частини цвинтаря - одна з колон похилилася після того, як її підважили ломом, передає Європейська правда.

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"Посольство Польщі в Україні направило в МЗС України ноту, в якій ми вимагаємо з’ясування обставин і розкриття осіб тих, хто сплюндрував польський військовий цвинтар у Биківні", - йдеться у повідомленні речниці МЗС Польщі Йоанни Вайди у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, убитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

Тоді МЗС Польщі закликало українську владу до негайного розслідування справи.