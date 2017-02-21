Окупанти в Криму влаштували обшук в будинку кримського татарина і затримали кілька людей

Як повідомляє "Крим.Реалії", цю інформацію підтвердив кримський адвокат Еміль Курбединов. Після проведення обшуку силовики відвезли кілька чоловіків. За словами очевидців, затримані прийшли підтримати Марлена Мустафаєва, в будинку якого проводили обшук. Серед затриманих – Осман Арифм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Риза Ізетов, Алім Карімов, Валід Фарід Абу, Сейран Муртазаєв, імена решти затриманих поки невідомі.

Перед тим як затримати людей, російські силовики по мегафону заявили, що присутні порушують законодавство про проведення масових заходів. Голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв у Фейсбуці повідомив, що затриманих «везуть в Київський районний відділ поліції Сімферополя».

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Як повідомив "Крим.Реалії" кореспондент "Радіо Свобода", самого Марлена Мустафаєва затримали по дорозі на роботу і відвезли в «Центр Е». Вдома залишилися дружина і мати Мустафаєва, а також його чотиримісячна дитина. Обшук вже закінчився.

Як раніше повідомляв УНІАН, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що російська влада проводять заміну населення в окупованому Криму, завозячи туди росіян і стимулюючи "добровільну еміграцію кримських татар.