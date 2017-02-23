У Львівській області на хабарі затримали працівника митниці (фото)

13:15, 23 лютого 2017
Інциденти
303 0

Слідчими прокуратури Львівської області затриманий при отриманні хабара працівник митниці.

http://lviv.gp.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

"Сьогодні, 23 лютого 2017 в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України слідчими прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки ДФС затримано на гарячому, при черговому отриманні неправомірної вигоди в розмірі 1200 грн. старшого інспектора митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові чиновників міськради та виконавчої служби взяли на хабарі у 30 тисяч гривень

Хабар митник вимагав та отримав від громадянина України за "безперешкодний перетин кордону".

Раніше повідомлялося, що на філії "Укрзалізниці" у Київській області чиновники привласнили майже 50 мільйонів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львів#хабар#митниця