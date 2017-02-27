Кличко: зараз розробляються маршрути в об'їзд Шулявського шляхопроводу

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, передає 112 Україна.

"До того моменту, поки не буде проведено обстеження, ми не буде запускати транспорт", - заявив Віталій Кличко.

Як повідомив міський голова, за результатами цього обстеження буде прийнято рішення буде він перекритий повністю чи зможе працювати з обмеженням руху.

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"Зараз ми опрацьовуємо рішення на той випадок, що міст буде перекрито. Ми знаємо, що рух по вулиці Теліги дуже завантажений і для цього зараз розробляються об'їзні маршрути", - заявив градоначальник.

При цьому мер Києва пообіцяв, що до 6:00 влада міста буде володіти більш детальною інформацією про те, чи буде запущений транспорт пошкодженим шляхопроводом.

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Заїзд на міст поки що відкрите. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.