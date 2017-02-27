Кличко: зараз розробляються маршрути в об'їзд Шулявського шляхопроводу
Заборона на рух по Шулявському мосту триватиме до тих пір, поки не буде проведено його обстеження.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко, передає 112 Україна.
"До того моменту, поки не буде проведено обстеження, ми не буде запускати транспорт", - заявив Віталій Кличко.
Як повідомив міський голова, за результатами цього обстеження буде прийнято рішення буде він перекритий повністю чи зможе працювати з обмеженням руху.
Читайте такожКличко про Шулявський міст, що обвалився: "він втомився від часу"
"Зараз ми опрацьовуємо рішення на той випадок, що міст буде перекрито. Ми знаємо, що рух по вулиці Теліги дуже завантажений і для цього зараз розробляються об'їзні маршрути", - заявив градоначальник.
При цьому мер Києва пообіцяв, що до 6:00 влада міста буде володіти більш детальною інформацією про те, чи буде запущений транспорт пошкодженим шляхопроводом.
Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Заїзд на міст поки що відкрите. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.