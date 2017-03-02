Поліція розкрила подробиці збройного викрадення маршрутки в Києві (фото)

Попередньо встановлено, що спочатку патрульним повідомили про підозрілого чоловіка з великим рюкзаком. Коли правоохоронці наблизилися, він кинув сумку і через двори багатоповерхівок побіг на вулицю Малишка, передає ГУ НП у Києві.

"Зловмисник сів за кермо і поїхав. При цьому він продовжував стріляти у патрульних. Правоохоронці, згідно із Законом України "Про Національну поліції", застосували у відповідь табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження", - йдеться в повідомленні. Там зловмисник забіг у маршрутне таксі, погрожував водієві зброєю й наказав їхати. Коли автобус рушив, невідомий через лобове скло вистрілив у бік патрульних, які почали його переслідування, розповіли в поліції. У цей момент водій і пасажири вибігли на вулицю.

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По дорозі зловмисник зіткнувся з легковим автомобілем, але продовжив рух. Незабаром зупинився у приватному секторі, кинув маршрутку і став тікати. На станції міської електрички він поранив у ногу співробітника поліції, який намагався його затримати.

"Зараз правопорушник переховується у приватному секторі. На його пошуки задіяли працівників територіального управління поліції, спецпідрозділ і кінологів. Інформація про постраждалих і всі обставини події уточнюються", - зазначили у Нацполіції.

Раніше УНІАН повідомляв, що 2 березня в Києві озброєний чоловік, погрожуючи пістолетом, вигнав водія й заволодів маршруткою №544.