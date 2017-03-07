У Дніпрі СБУ викрила керівництво держпідприємства у розтраті 3 млн гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники відомства виявили, що у 2014 році керівництво державного підприємства, що займається виробництвом та ремонтом електровозів, перерахувало 3 млн грн за ремонт двигунів приватному підприємству, яке немає спеціального технологічного обладнання та необхідних фахівців. Внаслідок чого двигуни не були відремонтовані, а гроші переведені на рахунки фіктивних підприємств та розкрадені.

Читайте такожУ Києві викрили багатомільйонну схему розкрадання дизпалива на Південно-Західній залізниці

Правоохоронці відзначають, що при цьому в цей час держпідприємство має заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 7 млн грн, яку керівництво приховало від контролюючих органів.

Як уточнили УНІАН в управлінні СБУ Дніпропетровської області, вчора, 6 березня, під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних чиновників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію реально існуючих та фіктивних підприємств, електронні носії інформації, банківські документи, що підтверджують злочинну діяльність керівництва держпідприємства та матеріальні цінності, що належать керівнику підприємства.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) та ч. 1 ст. 175 (невиплата заробітної плати) Кримінального кодексу України. Керівнику підприємства повідомлено про підозру у злочині. Триває слідство.