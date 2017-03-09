СБУ перекрила канал контрабанди до України зброї та комплектуючих з понад 10 країн світу (фото, відео)

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та набоїв перекрила Служба безпеки України у результаті спецоперації.

За відомостями СБУ, троє зловмисників – жителі Києва та Харківщини – замовляли комплектуючі до стрілецької зброї у країнах Західної Європи та США, збирали їх та продавали. Запчастини до зброї надходили в Україну поштою, або ж їх доставляли кур’єри в обхід митниці. В Україні зловмисники підшукували покупців через спеціалізовані форуми в Інтернеті.

Упродовж січня-лютого співробітники СБУ задокументували низку фактів незаконного постачання та збуту вогнепальної зброї членами злочинної групи.

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6-7 березня під час обшуків за місцями мешкання фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї та комплектуючих виробництва провідних збройних підприємств з усього світу: Німеччини, Австрії, Чехії, Швейцарії, Бельгії, Італії, США, Ізраїлю, Росії та інших країн. Вилучені зразки вогнепальної зброї передані на експертизу.

У прес-центрі зазначили, що на цей час встановлюється точна кількість готових до продажу одиниць зброї та кількість запасних частин, що були вилучені.

Слідчі Управління СБ України в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.