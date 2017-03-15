На Дніпропетровщині шукають організаторів схованки зі зброєю та боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у місті Синельникове Дніпропетровської області ввечері вчора, 14 березня, виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в області.

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«У лісосмузі за 700 метрів від населеного пункту поблизу ґрунтової дороги правоохоронці вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, два корпуси від гранат РГД-5, магазин до АК-74, 945 набоїв калібру 5,45 та 700 г артилерійського пороху», - йдеться у повідомленні УСБУ.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованки.