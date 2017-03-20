В окупованому Криму на пунктах пропуску затримано двоє українців – ЗМІ

Про це повідомляє російське видання «РИА Новости» з посиланням на сьогоднішнє повідомлення прес-служби ФСБ РФ.

У ФСБ стверджують, що затриманих оголошено у федеральний розшук за скоєння злочинів за кримінальними статтями.

Так, за даними ФСБ, затриманий громадянин України 1991 р.н. підозрюється у крадіжці золотого ланцюжка, якого він зірвав з потерпілою, а потім зник з місця події і пізніше виїхав з Криму до України. Підозрюваному загрожує кримінальне переслідування відповідно до частини 1 ст. 161 КК РФ, максимальне покарання за вказане діяння передбачає позбавлення волі на строк до 4-х років.

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На виїзді з Криму у пункті пропуску Армянськ була затримана громадянка України, яка, за твердженням ФСБ, надала до органів ФМС неправдиві відомості та фіктивні документи для отримання російського громадянства. Відповідальність за це правопорушення передбачена ч. 1 ст. 303 КК РФ "Фальсифікація доказів".

Обох затриманих передано правоохоронцям, їм обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Ведуться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня, співробітники ФСБ РФ затримали на адмінмежі з окупованим Кримом двох представників Кримської правозахисної групи «Crimean Human Rights Group» Ольгу Скрипник та Володимира Чекригина.

Пізніше правозахисників відпустили.