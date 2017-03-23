Вибухи на складі боєприпасів у Балаклії: Матіос заявив про диверсію (фото)

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію.

"За результатами слідчих дій слідчо-прокурорської групи військової прокурори Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у Харківській області, які перебувають на місці подіі, внаслідок диверсії сьогодні вночі о 2 год. 46 хв на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові та артилерійські снаряди 125 та 152мм) поблизу міста Балаклея у Харківській області відбувся вибух (виникла пожежа), що спричинила детонацію боєприпасів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Загальна площа арсеналу - 368 га та 138 тисяч тонн боєприпасів. Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний 7-кілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів.

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"Даних про людські жертви немає. На місці подіі працює штаб у складі керівництва області та правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні Матіоса.

Головний військовий прокурор заявив, що за вказівкою міністра оборони з Києва вилетів борт з комісією під керівництвом заступника міністра оборони з озброєння Павловського.

"З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їхній розліт організовано евакуацію місцевого населення з населених пунктів Вербовка та Яковенкове", - розповів він.

Також наразі вживаються всі можливі заходи для недопущення людських жертв, встановлення очевидців диверсії та огляду місця події.

"На місце події прибула важка протипожежна бронетехніка Міноборони. Готується до вильоту БПЛА для встановлення реальних обсягів уражених вибухами площ арсеналу", - наголосив Матіос.

Крім того, Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.