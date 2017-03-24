В Одесі молода жінка випала з вікна 8-го поверху під час спроби зробити селфі

В Одесі молода жінка загинула, впавши з 8-го поверху житлового будинку під час спроби зробити селфі, перебуваючи на підвіконні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася 23 березня близько 20.50 в одному з висотних будинків на вулиці Ільфа і Петрова (Київський район міста).

Зазначається, що 23-річна жінка впала з 8-го поверху, що призвело до травм, несумісних із життям.

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Як повідомили у відділі комунікацій, за попередніми даними, молода жінка, перебуваючи на підвіконні, намагалася зробити «унікальну фотографію», але не втрималася і впала вниз.

В управлінні додали, що про спробу зробити селфі розповіли знайомі дівчата, в яких вона була в гостях у зазначеному будинку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Розпочато розслідування, перевіряються обставини події, призначено низку експертиз.

Представник главку розповів УНІАН, що загибла – жителька Харківської області, в Одесі проживала тимчасово.