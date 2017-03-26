Наслідки вибухів у Балаклії: пошкоджено більше двох сотень будинків

У Балаклії Харківської області внаслідок вибухів на складі боєприпасів пошкоджено 243 будівлі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

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«Триває комісійне обстеження будівель. Виявлено 5 зруйнованих приватних житлових будинків. Зазнали пошкодження різного ступеню 243 будівлі, у тому числі 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків, 12 об’єктів соціальної сфери, 22 об’єкти інфраструктури та промисловості», - написав Зубко.

Він запевнив, що місцева влада організувала видачу населенню будматеріалів для проведення первинного ремонту пошкоджених будівель. Крім того, для аварійно-відновлювальних робіт залучили 64 бригади. Для забезпечення електропостачання в селі Яковенкове під Балаклією залучені дві електростанції ДСНС.

Крім того, як повідомив Зубко, піротехнічними бригадами ДСНС розміновано 5 із 9 секторів території міста Балаклія та 7 населених пунктів.

«Розмінування триває. Всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів», - зазначив віце-прем’єр.

Він додав, що на території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів періодичністю 10 вибухів на 1 годину. Пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 жителів отримали поранення.