У Балаклії відновлено теплопостачання

У Балаклії Харківської області сьогодні, 27 березня, відновлено теплопостачання, припинене через вибухи на військовому арсеналі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

«Балаклія підключена до системи теплозабезпечення! Зараз усі 6 котелень міста працюють у звичайному режимі», - підкреслила вона.

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Світлична додала, що в Балаклії також розпочалося підключення абонентів до системи газопостачання. На цей час газ поданий вже для майже 30% абонентів, цей процес (за винятком аварійних будинків) планується завершити до середи, 29 березня.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення.

Розмінування безпосередньо території балаклійського арсеналу триватиме до двох місяців.