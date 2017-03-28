У Києві на хабарі в 800 тисяч "погорів" чиновник Печерської РДА

Сьогодні на хабарі у 810 тис. грн правоохоронці затримали начальника відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, посадовець вимагав від громадянина винагороду у сумі 810 тис. гривень за сприяння в отриманні на пільгових умовах двокімнатної квартири в одному із житлових комплексів у столиці.

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Зловмисника затримано одразу після передачі йому грошових коштів.

Наразі слідчі столичної прокуратури проводять обшуки в приміщенні Печерської РДА та за місцем проживання фігуранта кримінального провадження.

Раніше в Запоріжжі за хабар затримали в. о. воєнкома, у якого також знайшли печатку з гербом РФ.