Справу про бійку школярок в Чернігові перекваліфікували на групове хуліганство

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом побиття 15-річної школярки в Чернігові.

Про це повідомив речник відомства в регіоні Сергій Бриль, передає 112-Україна.

За словами представника поліції, правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб).

"Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років", - уточнив Бриль.

Читайте такожНа одеському ринку нетверезим охоронцям надавали стусанів (відео)

Раніше побиття школярки кваліфікували як "умисне легке тілесне ушкодження".

За словами речника поліції, за фактом інциденту проводяться слідчі дії, призначено низку експертиз.

"Відеоматеріали, які розміщені у соцмережі разом із заявою матері цієї дівчинки долучені до матеріалів слідства. Цю справу контролює керівництво Чернігівської області та прокуратури", - резюмував він.

Нагадаємо, в Чернігові поліція розслідує побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки.