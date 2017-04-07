МЗС перевіряє наявність українців серед постраждалих в Стокгольмі

17:17, 07 квітня 2017
Інциденти
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Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців.

В п'ятницю в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей / aftonbladet.se

Консульська служба МЗС України з’ясовує, чи серед постраждалих немає українців.

Про це повідомляє Консульська служба у своєму Twitter.

«Наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі. Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив у коментарі УНІАН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, "Посольство України взаємодіє з поліцією з питання з'ясування, чи серед постраждалих немає громадян України".

Кирилич також зауважив, що наразі до посольства не надходило звернень громадян України.

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Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю близько 15:00 в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей, а потім врізалася в будівлю і загорілася. Відомо про три жертви інциденту. З метою безпеки в місті закрили урядові будівлі і метро.

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Теги: #вантажівка#наїзд#Стокгольм