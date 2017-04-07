МЗС перевіряє наявність українців серед постраждалих в Стокгольмі

Консульська служба МЗС України з’ясовує, чи серед постраждалих немає українців.

Про це повідомляє Консульська служба у своєму Twitter.

«Наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі. Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив у коментарі УНІАН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, "Посольство України взаємодіє з поліцією з питання з'ясування, чи серед постраждалих немає громадян України".

Кирилич також зауважив, що наразі до посольства не надходило звернень громадян України.

Наїзд вантажівки на людей у #Стокгольм'і. Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців. pic.twitter.com/X6i97VBqIM — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 7 квітня 2017 р.

Читайте такожНаїзд вантажівки на натовп у Стокгольмі: поліція уточнила кількість жертв

Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю близько 15:00 в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей, а потім врізалася в будівлю і загорілася. Відомо про три жертви інциденту. З метою безпеки в місті закрили урядові будівлі і метро.