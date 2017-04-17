На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули чотири людини (фото)
Зіткнення автобуса з автомобілем забрало життя чотирьох молодих людей.
В Івано-Франківській області внаслідок зіткнення автобуса з легковим автомобілем загинули четверо молодих людей.
Про це повідомила у Facebook прес-секретар поліції Івано-Франківської області Мирослава Белдик.
Сьогодні близько 17 години в Косівському районі легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом "Еталон", який рухався в напрямку Коломиї за маршрутом "Косів-Тюдів", а легковик їхав у зустрічному напрямку.
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Унаслідок зіткнення 4 пасажири автомобіля "Рено Сценік" віком 21-25 років загинули, за життя ще одного борються лікарі. Всі пасажири легковика - мешканці Коломиї та району.
Також травмовано водія автобуса і кількох пасажирів. З переломами кінцівок та забоями постраждалих доставили в Коломийську районну лікарню.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині внаслідок зіткнення автомобілів «Suzuki» та ВАЗ-2109 загинули двоє водіїв і троє пасажирів.