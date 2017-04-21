У ДТП в Північній Осетії загинули двоє дітей з України (фото)
Діти приїхали в Північну Осетію погостювати у своїх родичів.
У Північній Осетії в аварії загинули двоє неповнолітніх дітей.
Читайте такожВ Одесі жінка постраждала при зіткненні автомобіля з трамваєм
У правоохоронних органах повідомили, що аварія сталася на «кадгаронській» автодорозі.
За попередньою інформацією, винуватцем аварії є 18-річний молодий чоловік, що сидів за кермом легкового автомобіля марки BMW. Водій іномарки не зміг утримати керування транспортним засобом під своїм контролем і на великій швидкості врізався у вантажівку.
Очевидці повідомляють, що у машини неушкодженим залишився тільки багажник, пише iReactor.
В результаті аварії двоє пасажирів легковика, є братом і сестрою 2010 і 2008 року відповідно, отримали травми, несумісні з життям. Прибулі на місце трагедії медики зафіксували смерть дітей, що померли до їх приїзду. Водій BMW отримав серйозні травми і зараз знаходиться в критичному стані.
На місці трагедії працює оперативно-слідча група, встановлюються подробиці події.
Повідомляється, що загиблі діти були громадянам України і приїхали в Північну Осетію погостювати у своїх родичів.
У четвер ввечері на третьому кілометрі "кадгаронской" траси 18-річний водій «БМВ», за попередніми даними республіканського ГИБДД, не впорався з керуванням і врізався в бардовоз. В результаті ДТП пасажири іномарки – брат і сестра 2010 і 2008 р. - загинули на місці, водій був доставлений в Ардонскую ЦРЛ. Загиблі - громадяни України, які гостювали в республіці. Карина 15-Хадаева