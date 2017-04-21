У ДТП в Північній Осетії загинули двоє дітей з України (фото)

У Північній Осетії в аварії загинули двоє неповнолітніх дітей.

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У правоохоронних органах повідомили, що аварія сталася на «кадгаронській» автодорозі.

За попередньою інформацією, винуватцем аварії є 18-річний молодий чоловік, що сидів за кермом легкового автомобіля марки BMW. Водій іномарки не зміг утримати керування транспортним засобом під своїм контролем і на великій швидкості врізався у вантажівку.

Очевидці повідомляють, що у машини неушкодженим залишився тільки багажник, пише iReactor.

В результаті аварії двоє пасажирів легковика, є братом і сестрою 2010 і 2008 року відповідно, отримали травми, несумісні з життям. Прибулі на місце трагедії медики зафіксували смерть дітей, що померли до їх приїзду. Водій BMW отримав серйозні травми і зараз знаходиться в критичному стані.

На місці трагедії працює оперативно-слідча група, встановлюються подробиці події.

Повідомляється, що загиблі діти були громадянам України і приїхали в Північну Осетію погостювати у своїх родичів.