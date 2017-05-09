Масова бійка 9 травня в Дніпрі: побили ветеранів АТО (фото, відео)

16:20, 09 травня 2017
Інциденти
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В основному у постраждалих травми голови та інші не такі значні пошкодження.

9 травня під час акції "Марш перемоги", організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, сталася бійка між молодиками спортивної статури і ветеранами АТО.

Унаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулися 6 поліцейських і 8 учасників масових заходів. В основному у постраждалих травми голови й інші менш значні пошкодження, передає Інформатор.

У марші брав участь особисто Олександр Вілкул в оточенні молодих людей спортивної статури. Ходу із сотень людей очолювали люди з плакатом "Марш Перемоги", політичною символікою, оркестр і особисто Вілкул.

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На підході до монумента Слави учасники акції зіткнулися з ветеранами АТО та активістами, які не бажали, щоб 9 травня проходило під прапорами політичних сил. Між молодими людьми спортивної статури і ветеранами АТО почалася бійка. Все це відбувалося на очах у поліції, яка забезпечувала безпеку жителів міста. Бійка тривала близько 10 хвилин.

Бійка закінчилася, хода продовжилася, однак обстановка залишилася напруженою. З натовпу лунали гнівні вигуки й нецензурна лайка. Варто зазначити, що, незважаючи на заборону політичної символіки, учасники акції активно використовували атрибути "Опозиційного блоку", чим викликали невдоволення багатьох жителів Дніпра.

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Теги: #масова бійка у Дніпрі#побиття ветеранів АТО у Дніпрі