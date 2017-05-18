У Житомирі на хабарі погорів заступник начальника виправної колонії

У Житомирі сьогодні, 18 травня, Служба безпеки України затримала заступника начальника однієї з виправних колоній регіону під час одержання хабара. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

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За її словами, заступника начальника однієї з виправних колоній Житомирщини викрила на систематичному вимаганні грошей з родичів ув’язнених Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

«За винагороду майор внутрішньої служби гарантував умовно-дострокове звільнення засуджених. Розмір хабара залежав від серйозності скоєного злочину. Гроші перераховувалися на картку посередника – одного із засуджених, який мав право виходу «на волю» та відкрив рахунок у банку за наказом працівника пенітенціарної служби», - розповіла Мартинюк.

Зокрема, уточнила вона, за умовно-дострокове звільнення ув’язненого за нанесення тяжких тілесних ушкоджень хабарник вимагав 80 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у Житомирі на виході з управління пенітенціарної служби після перерахування на картку частини неправомірної вигоди у сумі 4,5 тис. грн. Попередньо оперативники спецслужби задокументували одержання хабарником 27 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368( хабар) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії з встановлення інших фактів протиправної діяльності зловмисника.