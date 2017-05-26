Пограбувати за 36 секунд: у Тернополі з крамниці блискавично винесли 18 тисяч гривень

У Тернополі обікрали крамницю за 36 секунд. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, злочин було скоєно 24 травня близько опівночі.

Грабіжники силою виважили двері магазину і викрали з каси всю виручку – 18 тис. грн.

Крамниця перебувала під сигналізацією, тож співробітники служби охорони прибули на місце за дві хвилини, але злочинці вже встигли втекти.

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За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині парубки вкрали трактор, аби поїхати на побачення в сусідню область.