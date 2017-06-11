Трагічна ДТП у передмісті Львова: через зіткнення двох легковиків загинуло немовля

19:17, 11 червня 2017
Інциденти
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На місці аварії загинув семимісячний хлопчик, якого тримала на руках мати, пасажир іномарки.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження / фото volynnews.com

На об’їзній дорозі у передмісті Львова внаслідок дорожньо-транспортної події загинув семимісячний хлопчик і п’ятеро осіб отримали травми.

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, автоаварія сталася сьогодні, 11 червня, близько 14.00, у передмісті Львова біля села Сокільники.

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За її словами, водій Chevrolet Niva виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з автомобілем Mazda. Внаслідок ДТП постраждали водій та четверо пасажирів Mazda, їх з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

На місці аварії загинув семимісячний хлопчик, якого тримала на руках мати, пасажир іномарки.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #ДТП біля Львова#загинуло немовля на Львівщині