У центрі Львова джип в’їхав у натовп і перекинувся, одна особа загинула (фото)

Сьогодні у центрі Львова, на площі Соборній, біля церкви Святого Андрія джип Toyota Prado виїхав на тротуар, смертельно травмував жінку і перекинувся.

Як повідомила кореспондента УНІАН речник Головного управління Нацполіції у Львіській області Світлана Добровольська, подія сталася близько 11.15 на площі біля церкви.

Попередньо встановлено, що 48-річний водій джипа разом з дружиною вийшов після богослужіння з церкви, вони пішли на паркувальний майданчик і сіли в салон авто. Коли іномарка рушила, то раптово збільшила швидкість, виїхала на тротуар біля церкви і перекинулася.

Внаслідок наїзду одна жінка, особа якої встановлюється, загинула на місці події.

Наразі відомо про ще одну травмовану перехожу, якій надають допомогу медики.

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На місці працює слідчо-оперативна група.

За словами Добровольської, водій іномарки наразі не може пояснити причини, чому втратив керування над авто, він припускає, що це сталося через технічну несправність.

Всі обставини події з’ясовуються.

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