У Миколаєві підліток застрелився з батькового дробовика через необережність

У Миколаєві в лікарні від вогнепального поранення помер 14-річний хлопчик, за попередніми даними, який випадково вистрілив собі в живіт з батьківського дробовика, знайденого вдома.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, дитина померла 24 червня близько 21.00 в лікарні.

Сигнал про госпіталізацію від медиків надійшов до поліції цього ж дня о 15.21.

«До поліції надійшло повідомлення з обласної дитячої лікарні про те, що з вогнепальним пораненням мисливським дробом у живіт і руку госпіталізовано 14-річного хлопчика», - йдеться в повідомленні.

Пораненому підлітку була проведена операція, під час якої медики намагалися врятувати дитині життя, але хлопчик, не приходячи до тями, помер.

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Батько хлопчика розповів слідчим, що син знайшов вдома сумку зі зброєю і в результаті необережного поводження випадково вистрілив собі в живіт.

«Під час огляду домоволодіння правоохоронцями було виявлено та вилучено фрагменти пижа і мисливського патрона, предмет, схожий на гранату РГД-5, запал, попередньо від гранати, 10 патронів із гумовими кулями, предмет, схожий на обріз рушниці, магазин від пістолета невідомої марки, які 42-річний домовласник зберігав незаконно, за що був затриманий в порядку ст.208 КПК України», - відзначили в поліції.

Вилучену зброю направлено на експертизу. Встановлюється її приналежність.

Слідчими Корабельного відділу поліції розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.