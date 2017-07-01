В Італії арештовано українського бійця за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера біля Слов'янська

В Італіі арештовано українського добровольця Віталія Марківа за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера у травні 2014 року поблизу м. Слов'янськ.

Як йдеться у повідомленні на сторінці заступника генерального прокурора України Євгена Єніна, підозра у вбивстві громадянина Італіі Андреа Рокеллі висунута прокуратурою м. Павія.

Єнін зауважив, що Генпрокуратура здивована арештом Марківа.

«Українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова. У цьому розслідуванні Генпрокуратура активно співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз тощо», - повідомив Єнін.

Також він наголосив, що за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

«Генпрокуратура вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа Віталія або його негайного звільнення», - повідомив Єнін.

За інформацією з соцмереж, Марків – доброволець 1-го батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії України, підпорядковане Північному оперативному територіальному об'єднанню).

Нагадаємо, 24 травня 2014 року в районі сел. Андріївка поблизу Слов'янська Донецької області під мінометний вогонь потрапила група іноземних журналістів. Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач загинули.