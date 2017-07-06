Двоє керівників з "Укрзалізниці" погоріли на хабарі в $150 тисяч - ГПУ

Працівники прокуратури затримали начальника одного з департаментів Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за вимагання хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Про це у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

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«Знову «Укрзалізниця». За вимагання хабара в 150 тис. доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка», - повідомив Луценко і додав, що проводяться обшуки.

В свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook уточнила, що правоохоронці 6 липня завершили спецоперацію з документування факту згоди на хабар начальником та заступником начальника двох департаментів "Укрзалізниці".

"Вказані посадовці прийняли пропозицію директора одного з підприємств Київської області щодо одержання грошових коштів в сумі майже 4 млн гривень за вжиття ними особисто заходів щодо укладення договору оренди 9 га землі на території смт Пісківка Бородянського району на Київщині", - повідомила Сарган.

За її словами, посадовців затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також, зазначається, що в рамках слідства тривають обшуки в приміщенні "Укрзалізниці", а також за місцями проживання фігурантів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.