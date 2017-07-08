У Запоріжжі затримали пару, яка продала новонароджену дитину за 7 тисяч доларів

Прокуратура Запорізької області направила до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка за попередньою змовою зі своїм чоловіком продала свою новонароджену дитину після виписки з пологового будинку м. Запоріжжя. Про це повідомила прес-служба відомства.

"Вказані особи були затримані правоохоронцями в орендованій квартирі, відразу після здійснення незаконної угоди щодо дитини та отримання грошових коштів у сумі 7000 доларів США", – йдеться в повідомленні.

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Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою стосовно малолітнього) і стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили в прокуратурі.

Варто відзначити, що за скоєне горе-батькам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.