Поліція затримала чоловіка, який застосував зброю під час перестрілки на пляжі в Полтаві

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв на пляжі в Полтаві. Він скористався гладкоствольною рушницею. Про це розповів в. о. начальника відділу комунікації ГУ НП в Полтавській області Роман Грішин в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Попередньо встановлено, но між відпочиваючими на пляжі виникла конфліктна ситуація, яка переросла в подальшому в бійку між двома компаніями. Під час сутички 22-річний мешканець Полтави відкрив стрільбу з гладкоствольної рушниці, в результаті якої поранив двох чоловіків та дитину 2010 року народження. Один з чоловіків помер на місці", - сказав Грішин.

Читайте такожСтрілянина біля залізничного вокзалу в Києві: нападникам загрожує до 7 років

За його словами, наразі вирішується питання щодо внесення по даному факту відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Навмисне вбивство).

"Особа, яка вчинила стрілянину, зараз затримана та дає свідчення поліції. Зараз проводиться подальша перевірка", - уточнив представник Нацполіції.

Як повідомлялося раніше, на пляжі річки Ворскла у Полтаві сьогодні близько 19:00 сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, отримала поранення дитина.