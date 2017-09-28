Турчинов: начальник Генштабу повинен понести відповідальність за вибухи в Калинівці

За ситуацію в Калинівці повинні відповідати найвищі високопосадовці, включно з керівництвом Генштабу.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Це відповідальність, починаючи від начальника Генштабу і по всій вертикалі тих, хто відповідає за оборону нашої країни. Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали. І тому постає питання щодо якості захисту нашої країни і поки у нас не будуть відповідати найвищі посадовці, ті які не виконують якісно свої функції, ми будемо постійно рахувати наші втрати і наші збитки», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, інформація про пожежу та вибухи на військовому складі в Калинівці внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).

Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, в день вибухів на складі боєприпасів у Калинівці на території області не було диверсійних груп і безпілотних літальних апаратів.