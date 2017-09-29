Поблизу Калинівки досі поодиноко вибухають боєприпаси

09:32, 29 вересня 2017
Інциденти
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Рятувальники повідомили, що ситуація поступово нормалізується.

Евакуйовані мешканці повертаються до місць проживання / скріншот

На території військового складу поблизу міста Калинівка Вінницької області станом на 7 годину ранку спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину на території військового складу спостерігається поодинока детонація боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

Громадяни, які були евакуйовані, повертаються до місць проживання, крім хворих, які перебували на лікуванні в Калинівській центральній районній лікарні.

«Ситуація поступово нормалізується», - наголосили у відомстві.

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Підрозділами ДСНС організовано роботу психологів з місцевими жителями, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Організовано інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Навчально-виховний процес в дошкільних та освітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що всі евакуйовані через вибухи боєприпасів поблизу Калинівки повернулись до своїх домівок, відновлено електрику та газ.

*** Пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждало двоє осіб.

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