СБУ затримала жінку-військовослужбовця Нацгвардії, яка працювала на Росію

Співробітники Служби безпеки України затримали жінку-військовослужбовця Національної гвардії України, яка працювала на Російську Федерацію. Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«5 жовтня було затримано військовослужбовця Національної гвардії України – секретоносія, яка проходила службу на Центральній базі зберігання Нацгвардії. Ми довго радились зі слідчими, називати її прізвище чи ні. Проте, оскільки ця ситуація має значний резонанс у самій Нацгвардії, ми вирішили назвати це прізвище, і слідчий дав мені на це дозвіл. Прізвище жінки- військовослужбовця - Радіонова», - повідомив він.

За словами Грицака, наразі з нею проводять слідчо-процесуальні дії. Він повідомив, що ця жінка у серпні 2016 року відвідувала РФ, де у неї живе сестра. «Під час відвідування РФ вона була завербована співробітниками спецслужб РФ. У неї було навіть два псевдоніми, як вона стверджує, якими вона підписувала свої агентурні повідомлення – «45-й» і «Нєвський». Повідомлення вона підписувала спеціально чоловічими псевдонімами для того, щоб приховувати, що вона жінка», - сказав він.

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Голова СБУ також зазначив, що затримана передала росіянам інформацію зі значного обсягу документів, у тому числі з обмеженим доступом. «Вона нанесла значну шкоду обороноздатності України… Наразі вона дає викривальні докази. Була проведена низка слідчих експериментів, вона розповіла, яким чином зв’язувалась з цими кураторами», - зауважив він.

Також, за його словами, до Росії жінка навідувалась ще й взимку 2017 року, де проводила зустріч зі своїм кураторам. Наразі, додав Грицак, вже відоме прізвище куратора жінки.

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