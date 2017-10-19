Усі подробиці жахливої ДТП у Харкові: хто така Олена Зайцева, як сталася трагедія і що було після (фото, відео 18+)

У центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якої загинули щонайменше 6 осіб, ще 5 травмовано. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і наїхав на натовп людей.

Момент зіткнення з камер спостереження

Місце ДТП на картах Google

Перші хвилини після ДТП

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У МВС повідомили, що автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген Туарег". Від отриманого удару, «Лексус» викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів.

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Люди на тротуарі біля переходу чекали "зелене світло" перед тим, як їх збив автомобіль.

Водії автомобілів залишилися живі, поліція затримала дівчину, яка була за кермом "Лексуса". Затриманій загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

На даний момент вже з'ясували її особистість - нею виявилася 20-річна харків'янка Олена Зайцева. За даними ЗМІ, вона студентка ХНУ імені Каразіна і прийомна дочка харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група - Тайфун". В даний момент він є головою правління і генеральним директором ПРАТ "ВТП "Укренергочормет", яке працює на ринку енерготехнологій. У 2012 році Зайцев удостоївся державної премії в галузі науки і техніки.

Зайцева на місці пройшла огляд, який показав відсутність алкоголю або наркотиків в крові. За словами очевидців, відразу після аварії до дівчини приїхала "група підтримки" на двох позашляховиках з луганськими номерами.

Крім того, наголошується, що це вже не перший інцидент за участю Зайцевої. Стало відомо про те, що Зайцева має три зафіксованих порушення правил дорожнього руху з моменту отримання прав - за два роки. Поки її затримали на три дні.

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За кермом іншого автомобіля був 59-річний Геннадій Дронов, який торгує продуктами харчування і тютюновими виробами, а також надає в оренду нерухоме майно. Раніше у чоловіка був ще один бізнес, класифікований як роздрібна торгівля з лотків, проте в 2015 році він закрив його.

В аварії чоловік не отримав серйозних тілесних ушкоджень і залишався на місці пригоди.

Однак, незважаючи на величезний резонанс, у правоохоронних органах повідомили, що робити висновки про те, хто саме став винуватцем трагедії поки ще рано: результати огляду водія Volkswagen Touareg можуть кардинально змінити картину.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова зросла до шести осіб, серед них була 15-річна дівчина.

Правоохоронцями були встановлені особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобисєва (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлені: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко.

Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.

Вже зараз, співчуваючи сім'ям загиблих, харків'яни починають приносити квіти на місце події. Мер Харкова пообіцяв допомогу постраждалим у смертельному ДТП.