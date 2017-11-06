Наслідки вибухів у Калинівці: в ході розмінування на артскладах знайшли понад 3 тисяч небезпечних предметів

Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів вилучено в ході розмінування території після вибухів на військовому складі у місті Калинівка Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Станом на 7 год. 6 листопада зведеним піротехнічним загоном ДСНС обстежено 30 тис. 248 га території, виявлено та вилучено 3 тис. 153 вибухонебезпечних предметів, виконано 493 заявки від населення», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 744 осіб та 155 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.