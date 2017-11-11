Росіянка у багажнику автомобіля намагалася провезти до України свою мати

Громадянка Росії 9 листопада намагалася провезти через українсько-білоруський кордон у багажнику легкового автомобіля свою мати, у якої закінчився термін дії паспорту. Про це повідомляє БЕЛТА.

У пункті пропуску "Веселівка" оформлення на виїзд з Білорусі до України проходили громадяни Росії - чоловік і жінка.

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"Під час огляду їхнього авто Volkswagen прикордонний наряд спільно з співробітниками митниці виявив пасажира, який явно хотів залишитися непоміченим. В багажнику, сховавшись під купою верхнього одягу, перебувала громадянка України. З'ясувалося, що вона є матір'ю росіянки. У 60-річної жінки термін дії паспорта закінчився ще в березні 2015 року. Саме тому таким незвичним чином за допомогою доньки та її співмешканця вона вирішила проскочити всі види контролю на кордоні", - розповіли в Держприкордонкомітеті Білорусі.

Жінка пояснила, що знала про необхідність заміни документа. Але вимогу щодо заміни паспорта громадянка України проігнорувала, тому ними було прийнято спільне рішення повернутися додому з Пінська до Санкт-Петербурга через міжнародний пункт пропуску "Веселівка" на білорусько-українському кордоні.

Їх усіх білоруські прикордонники через свій кордон не пропустили. Відносно водія та громадянки України розпочато адміністративний процес про замах на незаконне перетинання державного кордону Білорусі. Жінку також буде притягнуто до відповідальності за порушення правил перебування на території Білорусі