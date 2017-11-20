Камера "піймала" момент, як Вічний вогонь у Києві заливають цементом (відео)

У ніч проти понеділка, 20 грудня, сталася чергова спроба спаплюжити меморіал Вічної Слави - вандали знову залили цементним розчином Вічний вогонь. Цей момент потрапив на відео.

Читайте такожЗ'явилися фото залитого цементом Вічного вогню у Києві

"Минулого разу працівники ПАТ "Київгаз" оперативно розчистили меморіал, а також встановили камеру спостереження. Подачу газу вже відновлено. Відеозапис правопорушення було передано представникам поліції", - йдеться у повідомленні "Київгазу" на сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва, а посередині вандали поставили хрест.