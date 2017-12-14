"Мамочко, будь ласка, я не піду": бабуся розповіла про останній день вбитої у Кропивницькому школярки (відео)

У вбивстві 12-річної дівчинки із Кропивницького підозрюють матір школярки. Слідчі кажуть, що, ймовірно, жінка вдарила доньку, бо та не хотіла йти до школи.

Ранок у родині Добродій розпочався, як зазвичай: батько повів молодшу дочку до садочка. Вдома залишилася мама з 12-річною Катериною. Дівчинка не хотіла йти до школи, але мама наполягла, розповіла "24 каналу" бабуся вбитої школярки Надія Гордова.

"Їй треба було в художню школу зранку. Але вона у мами відпросилася: "Мамочко, будь ласка, я не піду". Ну, мама погодилася, але потім все-таки в школу підняла", – розповіла Гордова.

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У школі Катерина так і не з'явилася, а ввечері не прийшла й додому.

"Коли закінчилася англійська, вони (батьки, – Ред.) почали через кожні 2 – 3 хвилини телефонувати, а ніхто не відповів", - згадує бабуся.

Батьки забили на сполох. Шукати Катерину допомагало все місто: волонтери, студенти, курсанти льотної академії. Прочісували кладовище, лісопосадку та дачний кооператив. Перевірили кожну будівлю, де могла сховатися дівчинка, а місцевість поруч із річкою оглядали за допомогою безпілотника.

Знайшли тіло Катерини близько полудня 12 грудня. У неї була пошкоджена голова. Поряд з тілом – сліди від шин автомобіля, на якому, ймовірно, і привезли загиблу. У вбивстві запідозрили матір школярки. У слідчих така версія: Катерина залишилась на одинці з матір'ю. Через те, що дівчинка не хотіла йти до школи, жінка вдарила її кухонною сокирою по голові, після чого вивезла тіло в ліс за 5 кілометрів від дому.

У поліції запевняють: автомобіль жінки зафіксувала камера спостереження неподалік місця, де знайшли тіло дівчинки. У салоні виявили сліди крові.