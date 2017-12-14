Суд залишив підозрюваного у державній зраді полковника Без'язикова під вартою ще на 60 діб

Полковник Збройних сил України Іван Без'зиков, якого звинувачують у державній зраді, залишиться під вартою ще на два місяці - до 11 лютого. Таке рішення прийняв сьогодні Шевченківський районний суд Києва, повідомляє «112 Україна».

Таким чином, суд задовольнив прохання сторони обвинувачення. Прокурор стверджує, що Без’язикова не можна відпускати, бо «він може втекти на тимчасово непідконтрольну Україні територію». Ці слова обурили адвокатів підсудного. Вони запевняють, що їхній підзахисний не збирається нікуди тікати.

Сам підозрюваний скаржиться, що суд не приймає до уваги всі аргументи захисту.

«Ні законодавство України, ні законодавство Євросоюзу не має ніякого значення для винесення цього рішення», – переконаний він. Наступне засідання суду призначили на 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, Без’язиков - кадровий офіцер Збройних сил України, керівник розвідки колишнього 8-го армійського корпусу ЗСУ, розформованого в березні 2015 року. 16 серпня 2014 року його взяли в полон терористи так званої «ДНР». Його було звільнено 5 липня 2016 року під час спецоперації СБУ.

Наступного дня з ним зустрівся президент України Петро Порошенко. Глава держави тоді наголосив, що операція зі звільнення Без’язикова з полону була не простою через блокування Росією процесу обміну. Президент привітав дружину військового Маргариту, яка весь цей час продовжувала вірити у звільнення чоловіка. Без’язиков у свою чергу розповів президенту про те, як потрапив у полон, та про умови, в яких його тримали.

Пізніше СБУ затримала Без’язикова за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За версією спецслужб, він був завербований, перебуваючи в полоні у бойовиків, і збирав інформацію про сили АТО.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

29 грудня 2016 року слідчі Служби безпеки України за погодженням з Генеральною прокуратурою повідомили Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ).

За рішенням суду Без’язиков перебуває під вартою.