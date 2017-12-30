Захоплення заручників у Харкові: звільнений хлопчик розповів, що у злочинця нібито рак мозку

Невідомим, який взяв у заручники людей в одному з відділень пошти у Харкові, може бути місцевий житель з важким захворюванням.

Про це повідомив хлопчик, якого злочинець відпустив з приміщення, повідомляється в сюжеті ТСН.

За його словами, нападник нібито живе в селі Журавлівка і у нього рак мозку.

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Також хлопець розповів, що у чоловіка був якийсь пристрій з рідиною і лампочками, прикріплений до тіла.

"Він постійно пропонував кава і чай, начепив на себе вибухівку і говорив, що якщо поліція не буде слухати - подорвется", - розповів про зловмисника звільнений хлопчик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення «Укрпошти», захопивши в заручники дев'ятеро дорослих і двох дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося умовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей і трьох жінок.